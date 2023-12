Geld voor opknappen fietsenstallingen bij bushaltes

De gemeenten Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Westerkwartier krijgen subsidie om fietsenstallingen bij bushaltes op orde te brengen. Het gaat om het plaatsen van nieuwe rekken, vervangen van oude rekken of de aanleg van een overkapte fietsenstalling. In totaal komen er in de vijf gemeenten ruim 400 stallingsplaatsen bij. Er is dit jaar voor € 275.000 aan subsidie verleend.

Overkapte fietsenstalling

De gemeente Groningen ontvangt ruim € 170.000 subsidie. Een groot deel van het budget gaat naar het plaatsen van 152 overkapte fietsrekken bij de bushalte Verzetstrijderslaan (Zeeheldenbuurt). Bij deze halte is het aantal Q-liner-passagiers de afgelopen jaren sterk toegenomen. De gemeente breidt ook bestaande stallingen uit bij de Paterswoldseweg, Van Ketwich Verschuurlaan, Zaagmuldersweg en Sontplein.

De overige subsidies worden verdeeld over vier gemeenten:

Gemeente Het Hogeland krijgt bijna € 34.000 voor de aanleg van 19 overkapte en 50 niet-overkapte stallingen op zeven locaties. De gemeente gaat de overkapte stalling bij de halte Marnestraat (Zoutkamp) vervangen, een overkapte stalling plaatsen bij de halte Bedumbos (Bedum) en de stalling bij de halte Molenweg (Bedum) uitbreiden en verbeteren.

Gemeente Midden-Groningen ontvangt ruim € 24.000 voor het plaatsen van stallingen, op plekken waar nu geen stallingsvoorzieningen zijn. In totaal gaat het om 10 overkapte en 45 niet-overkapte stallingsplaatsen op 11 locaties.

De gemeente Oldambt krijgt € 11.000 voor de aanleg van 70 niet-overkapte stallingsplaatsen bij haltes waar nu geen stallingsvoorzieningen zijn.

Het Westerkwartier laat de bestaande stallingsvoorzieningen bij haltes in Boerakker, Aduard en Tolbert verbeteren. Daarvoor ontvangt de gemeente ruim € 35.250 subsidie.

Fietsenquête

De provincie en Groningse gemeenten werken samen aan het verbeteren van de stallingsvoorzieningen voor fietsen bij het openbaar vervoer in onze provincie. Naast de stallingen bij bushaltes worden ook de fietsenstallingen bij treinstations en hubs de komende jaren verbeterd. Uit een fietsenquête (2022, Fietsenquête provincie Groningen) blijkt dat de beschikbare stallingsmogelijkheden nu relatief laag beoordeeld worden (cijfer 6,7) en een hoge invloed hebben op de totale waardering (cijfer 7,4) van het fietsen in de provincie Groningen.

De gemeenten dienden zelf een aanvraag in bij de provincie en betalen ook mee aan het project. De fietsrekken of overkappingen moeten binnen twee jaar zijn aangelegd.

Foto: Provincie Groningen