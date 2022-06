Geld voor talentontwikkeling voor jongeren en geestelijke gezondheid

De gemeente Eemsdelta en de provincie Groningen krijgen samen ruim drie miljoen euro voor het project Tijd voor Toekomst vanuit het Nationaal Programma Groningen. Het project is bedoeld voor talentontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Kinderen krijgen zes extra schooluren per week, met workshops en excursies over een gezonde leefstijl, sport, cultuur, natuur of techniek. Het programma bestaat al in de gemeenten Groningen, Oldambt en Midden-Groningen en na de zomervakantie is ook Eemsdelta aan de beurt.

Straks in alle gemeenten

De gemeente Eemsdelta krijgt ruim 1 miljoen euro voor het project. De provincie Groningen krijgt bijna 2 miljoen. Met dit geld worden deelnemende gemeenten ondersteund en wordt er kennis uitgewisseld tussen de deelnemers. Ook vindt er onderzoek plaats en worden er fondsen geworven. De bedoeling is dat Tijd voor Toekomst binnen drie jaar in alle Groninger gemeenten wordt uitgevoerd.

Geestelijke gezondheid

Daarnaast is er ruim 9 ton beschikbaar voor een project dat gericht is op de geestelijke gezondheid van inwoners en dan met name jong volwassenen. Door meer met elkaar samen te werken kunnen gemeenten, scholen, zorgverleners en inwoners eerder en beter problemen signaleren, vroeg ingrijpen en beter behandelen. Binnen dit project werken het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de gemeenten Groningen en Westerkwartier, Accare, Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Centrum Psychiatrie, Lentis, GGD en het voortgezet onderwijs en mbo-scholen samen.



Foto: Provincie Groningen