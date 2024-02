Gemeente Oldambt start met Hinderapp

Vanaf 5 februari 2024 kunnen ook inwoners van de gemeente Oldambt gemakkelijk geur- en geluidshinder melden via de Hinderapp. Ook een milieuklacht bij de Omgevingsdienst Groningen kunnen gebruikers nu via de app doen. Voor wie zelf geen klachten of meldingen wil doen, is het ook mogelijk om een overzicht van meldingen van geluids- en geuroverlast in de eigen omgeving te zien.

Waarom een Hinderapp?

Provincie, gemeenten en Omgevingsdienst Groningen (ODG) gebruiken de Hinderapp voor monitoring, om te werken aan een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving. Doel van de app is het verminderen van geur- en geluidshinder, een goed beeld krijgen van geur- en geluidsoverlast die inwoners ervaren. De Hinderapp draagt ook bij aan inzicht krijgen in de luchtkwaliteit en eventuele gezondheidsrisico’s.

Melding of klacht

De meldingen gebruiken de overheden voor monitoring en beleid. Op een melding volgt dus geen directe actie. Omgevingsdienst Groningen behandelt de milieuklachten. Gebruikers kunnen zelf gemakkelijk online volgen wat er met hun klacht gebeurt. De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden Groningen, Pekela en Westerkwartier gebruiken de Hinderapp al langer. De ervaring leert dat bij de deelnemende gemeenten het merendeel aan milieuklachten en -meldingen nu digitaal in plaats van telefonisch binnenkomt.

Samenwerking

De Hinderapp is ontwikkeld door de Provincie Groningen, de Omgevingsdienst Groningen en Groningse gemeenten. Registreren kan via www.hinderapp.nl.

Foto: Provincie Groningen