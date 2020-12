De commissaris van de Koning René Paas heeft Gerard Beukema benoemd als waarnemend burgemeester van Eemsdelta. Dat deed de commissaris na overleg met de gekozen lijsttrekkers van de nieuwe gemeente Eemsdelta. De benoeming gaat in per 1 januari 2021 en geldt tot het moment dat een burgemeester is benoemd door de Kroon.

Gemeente Delfzijl

Gerard Beukema is sinds 1 oktober 2015 waarnemend burgemeester van de gemeente Delfzijl. Dat blijft hij totdat de nieuwe gemeente Eemsdelta op 1 januari 2021 een feit is.

Algemeen directeur IPO en gedeputeerde

Voor 2015 was Beukema onder andere Algemeen Directeur van het Interprovinciaal Overleg. Hij was gedeputeerde in het college van de provincie Groningen van 1982 tot 1998. Beukema legde de vereiste verklaring en belofte op vrijdag 4 december af in bijzijn van de commissaris.

Foto: Provincie Groningen