Geslaagd webinar over ophogen grond met Eems-Dollardslib

PROVINCIE – Bijna tweehonderd mensen volgden op 15 februari het webinar over het ophogen van lage gronden met slib uit de Eems-Dollard. Uit de reacties van de deelnemers bleek een groot enthousiasme voor deze slibtoepassing. Het webinar werd georganiseerd door de provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s. Heb je het webinar gemist en wil je het terugkijken? Dat kan via YouTube.

Ophoging met slib

In het webinar vertelt Fred Haarman van Royal HaskoningDHV over de proef in Borgsweer waarbij verzakte akkers opgehoogd zijn met slib uit de Eems-Dollard. Ook wordt onderzocht of de proef op grotere schaal kan worden uitgevoerd. Geert Kloetstra van LTO Noord belicht het belang van de boeren die kampen met bodemdaling en veenoxidatie. Frances Heijman plaatst de projecten binnen het brede programma Eems-Dollard 2050. Peter van Dijken leidt het gesprek.

Chatvragen

In de chat worden vragen gesteld over onder meer de kwaliteit van het slib, de kosten, het effect op het estuarium en het verhogen van het grondwaterpeil. Een overzicht van alle vragen en antwoorden wordt nog gepubliceerd op de websites van de provincie Groningen en Eems-Dollard 2050. Het webinar is terug te kijken via YouTube en duurt 60 minuten.

Eems-Dollard 2050

De pilot Ophogen landbouwgronden en het onderzoeksproject VLOED maken deel uit van het programma Eems-Dollard 2050 en worden deels door het Waddenfonds gefinancierd.

Foto: Provincie Groningen