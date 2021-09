Geur- en geluidoverlast melden via Hinderapp in Het Hogeland en Eemsdelta

Inwoners van de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta kunnen voortaan gemakkelijker geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun eigen omgeving melden via de Hinderapp. Met de app kunnen inwoners overlast van bedrijven melden maar ze kunnen ook zien welke meldingen er in hun omgeving door anderen zijn gedaan. Beide gemeenten en Omgevingsdienst Groningen gebruiken de app voor monitoring om zo te werken aan een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving. Gebruikers kunnen ook milieuklachten indienen via de Hinderapp. Deze neemt de Omgevingsdienst Groningen in behandeling.

Proef Oosterhorn

De provincie Groningen voerde de proef Luchtapp en Meetnet uit rond industriegebied Oosterhorn. Met de proef wilden we geurhinder verminderen, een goed beeld krijgen van ervaren geuroverlast en inzicht krijgen in luchtkwaliteit en eventuele gezondheidsrisico’s. De pilot was waardevol, vooral voor omwonenden. Dat leidde tot ontwikkeling van de Luchtapp tot de Hinderapp. Deze is gemaakt voor een groter gebied en heeft meer mogelijkheden, zoals het melden van geur- en geluidsoverlast en het indienen van milieuklachten.

Schonere omgeving

Alle inwoners van de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta kunnen de app gebruiken. Zij moeten zich eenmalig registreren om hun meldingen of klachten juist op de kaart te kunnen zetten en opvolging te kunnen geven. De samenwerkende overheden gebruiken de Hinderapp om te werken aan een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving. De Hinderapp geeft inzicht in ervaren geur- en geluidshinder door bedrijven in beide deelnemende gemeenten. De Hinderapp is ontwikkeld door de provincie Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta en de Omgevingsdienst Groningen.

Foto: Provincie Groningen