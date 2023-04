Geur- en geluidshinder nu ook in Midden-Groningen te melden via Hinderapp

De Hinderapp, waarmee gebruikers snel en eenvoudig geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun omgeving kunnen melden, is vanaf nu ook beschikbaar voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen. De app werd de afgelopen jaren al gebruikt in de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland. Midden-Groningen is daar nu bijgekomen.

Doel Hinderapp

De Hinderapp geeft gebruikers inzicht in de meldingen van geluids- en geuroverlast in hun eigen omgeving. Gebruikers kunnen via de Hinderapp ook milieuklachten bij de Omgevingsdienst Groningen indienen.

Achtergrond

Vanaf 2021 maken de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta al gebruik van de Hinderapp. De ervaring in deze twee gemeenten is dat met de komst van de Hinderapp het aantal telefonische meldingen bij de gemeente afneemt. Het overgrote merendeel (86%) aan milieuklachten en -meldingen komt nu digitaal in plaats van telefonisch binnen.

Inzicht in omgeving

Alle inwoners van Midden-Groningen kunnen de app gebruiken. Zij kunnen meldingen in hun omgeving bekijken zonder in te hoeven loggen. Willen ze zelf nieuwe meldingen op de kaart zetten of een klacht indienen? Dan moeten ze zich eenmalig registreren.

Samenwerking

De Hinderapp is ontwikkeld door de provincie Groningen, de Omgevingsdienst Groningen en Groningse gemeenten. Registreren kan via hinderapp.nl.



Foto: Provincie Groningen