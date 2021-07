Gezond en makkelijk eten met 'Samen koken in het Westerkwartier'

Op verschillende plekken in het Westerkwartier is vanaf nu het kookboek ‘Samen koken in het Westerkwartier’ verkrijgbaar. In het boek staan tal van gezonde en makkelijke recepten, beschreven in eenvoudige taal, zodat het voor iedereen goed te begrijpen is. Het kookboek is een gezamenlijk project van de provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier, bedoeld om inwoners te ondersteunen op gebied van gezonde en lekkere voeding.

Recepten

In het kookboek staan recepten per seizoen beschreven : lente, zomer, winter en herfst. Ook is bij elk recept aangegeven of het gaat om ontbijt, tussendoortje, lunch of avondeten en zie je steeds voor hoeveel personen het bedoeld is.

Waar verkrijgbaar?

Het kookboek wordt binnenkort verspreid onder de deelnemers van Humanitas Westerkwartier en mensen die gebruikmaken van de Voedselbank Westerkwartier. De deelnemers van het Taalhuis Westerkwartier ontvangen het kookboek begin september, tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Het kookboek is vanaf 1 juli voor € 4,95 te koop bij de boekhandels Primera in Marum, Bruna in Leek, Daan Nijman in Roden en Schoelier in Zuidhorn.

Bekijk ook de video op YouTube met gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder van de gemeente Westerkwartier Elly Pastoor.

Foto: Provincie Groningen