GGD: “63,9% van de Groningers heeft eerste prik gehad”

GRONINGEN – Inmiddels heeft 63,9 procent van de inwoners van de provincie Groningen het eerste vaccin gekregen. Dat blijkt uit openbare data van de GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tot en met week 28 heeft de GGD Groningen in totaal 556.621 prikken gezet. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken. Dat betekent dat van de Groningers 63,9 procent nu een eerste vaccinatie heeft gekregen, 47 procent van de Groningers heeft reeds twee prikken gekregen en zou daarmee volledig gevaccineerd zijn. In week 29 zijn er 26.676 mensen van een prik voorzien door de GGD Groningen en op het moment vaccineert de GGD mensen die geboren zijn in of voor 1955 en mensen die geboren zijn in 1961 tot en met 2003. Ook medische risicogroepen, sekswerkers, vrouwen in de vrouwenopvang, zorgpersoneel, dak- en thuislozen en jongeren tussen 12 en 17 jaar kunnen inmiddels een vaccinatie halen.

Coronatesten door GGD Groningen

Ook qua testen zijn er cijfers bekend. In week 29 werden er 7.838 mensen getest op de GGD-testlocaties in Groningen. Hiervan bleken 979 mensen (12,5 procent) een positieve test als uitkomst te hebben. Het aantal afgenomen testen is in week 29 wel behoorlijk gedaald, want in week 28 werden er namelijk 15.029 testen afgenomen. Daarvan bleken 2.191 personen (14,6 procent) positief getest. De daling in afgenomen testen kan te maken hebben met een probleem bij de GGD Groningen. De organisatie kampte vorige week namelijk enkele dagen met een storing, waardoor het lab de testresultaten niet op tijd kon leveren. Mensen die zich nog snel wilden laten testen op corona omdat zij op vakantie gingen, konden in plaats daarvan bijvoorbeeld een sneltest kopen.

Testen zonder afspraak

Sinds vorige week dinsdag, 20 juli, is het overigens gewoon weer mogelijk om bij de GGD Groningen een coronatest af te laten nemen voor de vakantie. Bovendien kan men zich er vanaf deze week zonder afspraak laten testen. Tussen 13.30 en 15.30 uur kan men daarvoor terecht op de locatie in MartiniPlaza in Groningen. Echter zijn de coronatests alleen bedoeld voor mensen met coronaklachten. Mensen die geen klachten ervaren kunnen bijvoorbeeld een coronatest kopen om zichzelf te testen. Maar naast een corona zelftest is het ook mogelijk om je op verschillende locaties in de stad Groningen te laten testen op corona. Hiervoor is een afspraak doorgaans wel een vereiste.

