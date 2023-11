Gladheidsbestrijding provincie goed voorbereid op de winter

Gaat het vriezen of niet? Na een paar nachten waar de temperatuur rond het vriespunt schommelde, was het in de nacht van maandag op dinsdag zover: de eerste strooiactie van het winterseizoen ’23-’24. Om de natte weg niet te laten bevriezen, reden de mannen van de gladheidsbestrijding van de provincie hun vaste routes.

Meetstations

Via meetstations, die op meerdere plekken langs de provinciale weg staan, houden onze coördinatoren van achter de computer de lucht- en wegdektemperatuur scherp in de gaten. Ook kijken ze of de weg droog of nat is. Zo kunnen ze heel specifiek bepalen op welke provinciale wegen een strooiactie nodig is. De gladheidscoördinator van de provincie Groningen beslist uiteindelijk of er gestrooid gaat worden. Dit gaat in goed overleg met ons weerbureau Infoplaza, die het gladheidmeldsysteem 24 uur per dag in de gaten houdt. Infoplaza stuurt drie keer per dag een mail met informatie en advies over de gladheidsverwachting.

Vaste routes

Er wordt gestrooid op vaste routes. Meestal strooien we binnen drieënhalf uur alle 16 provinciale wegen en de 8 brom- en fietspaden. Alle strooiroutes van de provincie staan op deze kaart.

Onderhoud en keuring

In voorbereiding op het winterseizoen zat onze gladheidsbestrijding niet stil. Al het materieel heeft onderhoud gehad en is door de keuring gegaan. Tijdens een zogenoemde vlootschouw is de staat van onze strooiers en voertuigen getest. Bij een vlootschouw worden alle stukken materiaal op de strooivoertuigen gebouwd en netjes afgesteld. Onze chauffeurs rijden de routes om te leren en te kijken of ze onderweg obstakels zien.

Voorraad

Met ruim 1000 ton strooizout, verdeeld over de locaties Hoogeweg (Groningen), Overschild en Pekela, is er voldoende op voorraad.

Foto: Provincie Groningen