Graffiti op fietspad N361 leidt fietsers vanuit Winsum via Sauwerd naar Doorfietsroute

Fietsers uit de omgeving van Winsum die richting Groningen fietsen, komen sinds dit weekend (green) graffiti tegen op het fietspad. De graffiti is aangebracht ter hoogte van de oversteekplaats bij de Oude Weg tussen Wetsinge en Sauwerd. De provincie Groningen stimuleert fietsers hiermee om niet over te steken bij de Oude Weg, maar via Sauwerd te fietsen. Daar kunnen ze op een veilige manier oversteken naar de Doorfietsroute. De graffiti is onderdeel van een bredere aanpak.

Fietsers uit de omgeving van Winsum die naar Groningen willen, kunnen nabij Sauwerd de Doorfietsroute pakken. Dit brede en overzichtelijke fietspad maakt de fietstocht naar Groningen prettiger en veiliger. Helemaal compleet is de nieuwe route nog niet: de provincie werkt nog aan het vervolg van de route richting Winsum.

Oversteekplaats

In verband met de werkzaamheden moeten fietsers vanuit Winsum momenteel aan de westzijde van de provinciale weg richting Groningen fietsen. Zodra zij in de buurt komen van de Doorfietsroute steken fietsers de provinciale weg over om via dit nieuwe fietspad verder te fietsen. Ze kiezen daarbij vaak de oversteekplaats bij de Oude Weg. Dit terwijl uitgerekend hier het autoverkeer met 80 kilometer per uur voorbij rijdt en overstekers slecht zichtbaar zijn.

Door naar Sauwerd

De provincie ondernam verschillende stappen om fietsers gedurende de werkzaamheden een veilige route te laten nemen. Zo schakelde de provincie eerder al een verkeersregelaar in die op verschillende plekken langs de N361 een oogje in het zeil houdt. Ook bij de oversteek bij de Oude Weg is de verkeersregelaar te vinden. Hier adviseert hij fietsers om door te fietsen naar Sauwerd en daar bij de rotonde over te steken. In de berm staat eveneens een bord dat mensen verwijst naar de veiligere oversteekplaats. Daar komen nu green graffiti-afbeeldingen bij, gemaakt van milieuvriendelijke krijtverf.

Foto: Provincie Groningen