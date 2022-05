Gratis cursus Politiek actief voor de provincie

In maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten weer plaats. Partijen zijn daarom op zoek naar mensen die politiek actief willen worden. Veel inwoners weten nog niet wat het inhoudt om volksvertegenwoordiger te zijn in de provinciale politiek. Tijdens de gratis cursus ‘Politiek Actief’ krijgen geïnteresseerden de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de provinciale politiek.

Cursus Politiek Actief

De cursus Politiek Actief bestaat uit drie avondbijeenkomsten op 7, 14 en 21 juni 2022, die plaatsvinden in het provinciehuis (Martinikerkhof 12, Groningen). De bijeenkomst van 7 juni begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De andere twee bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur. De eerste bijeenkomst gaat over de provincie. Statenleden vertellen dan hoe zij politiek actief zijn geworden. De tweede bijeenkomst gaat over politiek en besluitvorming en tijdens de laatste komt onder meer aan de orde wat een Statenlid allemaal doet.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen met de statengriffie. Vanwege beperkte ruimte worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Foto: Provincie Groningen