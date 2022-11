Gratis fietscheck voor fietsers van en naar Groningen

GRONINGEN – Fietsers langs veelgebruikte fietsroutes van en naar de stad Groningen kunnen deze week verrast worden met een gratis fietscheck of traktatie langs de route. Met de actie wil Groningen Bereikbaar fietsers bedanken en aanmoedigen om het herfst- en winterseizoen door te blijven fietsen.

Kleine reparaties

De gratis fietscheck wordt verzorgd door de ANWB, die de fietsen controleert op gebreken en kleine reparaties uitvoert. Fietsers kunnen leuke prijsjes winnen met een draai aan een prijzenrad en genieten van een kop warme chocolademelk, koffie of thee.

Fietscheck

De fietscheck wordt in de week van 31 oktober drie keer aangeboden langs fietsroutes van en naar de stad Groningen. Op dinsdag 1 november staat Groningen Bereikbaar langs de doorfietsroute naar Bedum en donderdag 3 november bij de doorfietsroute naar Haren. De fietscheck is op beide dagen van 16.00 tot 18.00 uur. Maandag 31 oktober was er een actie langs de doorfietsroute naar Roden en Peize.

Traktatie

Fietsers van en naar Ten Boer (woensdag 2 november) en Zuidhorn (vrijdag 4 november) kunnen een traktatie verwachten in de ochtendspits. De actie is op beide dagen van 07.30 tot 09.00 uur.

Verkeershinder

In het najaar wordt er volop gewerkt aan de weg, zoals momenteel bij de westelijke ringweg. Dit kan voor verkeershinder zorgen. Groningen Bereikbaar stimuleert automobilisten daarom om op andere manieren te reizen, zoals de fiets, trein of bus, reizen buiten de spits of thuiswerken. Voor de kortere reisafstand is de fiets vaak een goed alternatief.

Foto: Provincie Groningen