Gratis op de elektrische fiets van Bedum naar Stad

Niels Zark uit Bedum test een week lang een elektrische fiets om vanuit het dorp naar zijn werk in de stad Groningen te fietsen. Niels ontving de probeerfiets uit handen van gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk. De elektrische fiets wordt beschikbaar gesteld door Groningen Bereikbaar. Inwoners van de provincie Groningen kunnen een week lang gratis een e-bike of speed pedelec uitproberen. De actie is bedoeld om mensen het gemak van de e-bike te laten ervaren voor de rit naar het werk. Er was al eerder zo’n probeeractie maar nu is deze verder uitgebreid.

Meer forenzen op de e-bike

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en is op veel plekken een handig middel om de drukte in de spits te mijden. Op een elektrische fiets zijn langere afstanden ook gemakkelijker af te leggen. In 2018 organiseerde Groningen Bereikbaar een fietsactie speciaal voor forenzen naar de stad Groningen. Die actie werd een groot succes. Ruim 1200 mensen deden mee en uit onderzoek bleek dat ongeveer een derde van de deelnemers geheel of gedeeltelijk overstapt en nog eens 29 procent dat overweegt. In samenwerking met de provincie Groningen is de actie uitgebreid. De fietsen zijn nu af te halen op meerdere locaties in de regio, waardoor het eenvoudiger is om mee te doen aan de actie. Ook kunnen veel meer forenzen een elektrische fiets uitproberen.

Meedoen aan de actie

De e-bikes worden aangeboden bij verschillende fietshandelaren in de regio. Op dit moment zijn de fietsen op 17 locaties af te halen, waaronder Zuidhorn, Bedum, Hoogezand en Winschoten. Het streven is om het aantal afhaalpunten verder uit te breiden. Een overzicht van alle deelnemende fietshandelaren is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar. Op een aantal locaties zijn ook speed pedelecs beschikbaar. Het reserveren van de fiets voor een week is gratis.

Foto: Provincie Groningen