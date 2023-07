Gratis werk- en leertraject slimme mobiliteit voor werkzoekenden

Werkzoekenden kunnen zich vanaf komend najaar gratis om laten scholen tot adviseur slimme mobiliteit. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe bieden van oktober 2023 tot en met maart 2024 het werk- en leertraject ‘Slim en Groen Onderweg’ aan. Daarmee krijgen werkzoekenden nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd levert het overheden en bedrijven nieuwe professionals op, met actuele kennis binnen het vakgebied.

Meer vraag naar professionals

De wereld van mobiliteit verandert razendsnel. We kunnen ons op steeds meer manieren verplaatsen, dankzij de digitalisering en innovatieve (voertuig)technieken. De vraag naar professionals in de mobiliteitssector neemt de komende jaren toe.

Werken en leren

Het werk- en leertraject Slim en Groen Onderweg bestaat uit drie maanden lessen volgen en drie maanden werkervaring opdoen in de periode oktober 2023 tot en met maart 2024. Deelnemers worden door verschillende mobiliteitsexperts klaargestoomd voor een baan in het vakgebied. In het opleidingstraject werken de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân nauw samen met het UWV en WerkinZicht. Meer informatie is te vinden op de webpagina over het programma.

Aanmelding en selectie

Binnen het programma is plek voor 15 deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich tot 13 september 2023 aanmelden, door hun cv en motivatiebrief te mailen naar smartmobility@provinciegroningen.nl. Daarna volgt een selectieprocedure.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 7 september 2023 is er een informatiebijeenkomst over het opleidingsprogramma in het provinciehuis in Groningen. Er is dan ook volop gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden kan tot en met 2 september, via hetzelfde mailadres.

Slimme mobiliteit

Slimme mobiliteit, ook wel ‘smart mobility’ genoemd, is een verzamelnaam voor alle slimme ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Denk aan innovatieve voertuigontwikkelingen, zelfrijdende auto’s of intelligente verkeerslichten die kunnen communiceren met het verkeer. Dit zorgt uiteindelijk voor veiliger vervoer, een betere doorstroming, goede bereikbaarheid en verbetering van leefbaarheid.

Foto: Provincie Groningen