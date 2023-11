Groen schoolplein voor basisschool De Handpalm in Leens

De kinderen van basisschool De Handpalm in Leens kunnen vanaf nu spelen en leren op een groen schoolplein. Tijdens Nationale Boomfeestdag hebben leerlingen samen met gedeputeerde Henk Emmens de laatste struiken geplant. Hiermee is het project vergroenen van het schoolplein officieel afgrond. Er kan nu buiten les gegeven worden over de natuur en er is meer schaduw op het plein. Voor de uitvoering heeft de provincie ruim € 4.800 subsidie verleend vanuit het programma Bos en Hout.

Nieuwe bomen en struiken

Het schoolplein in Leens had eerst vooral tegels. De basisschool heeft het initiatief genomen om hier verandering in te brengen. Zo hebben ze samen met enthousiaste ouders en hoveniersbedrijf Gert de Winter uit Leens extra bomen geplant en natuurlijke speelplekken aangelegd. Er zijn zes bomen en zestig struiken zijn hier nu bijgekomen. Daarnaast heeft de school plannen om buiten op het plein les te geven over de natuur.

Programma Bos en Hout

Met het programma Bos en Hout komt er extra groen in onze provincie. Door aanplanten van nieuw bos, houtsingels, groen langs wegen, op schoolpleinen, bedrijventerreinen en (boeren-)erven. Dit zorgt voor een groener, biodiverser en mooier Groningen.

Foto: Provincie Groningen