Groningen bereidt zich voor op klimaatverandering

Groningen staat het komend half jaar in het teken van het omgaan met de effecten van klimaatverandering. Hoogtepunt is de Klimaatadaptatieweek van 19 t/m 25 januari 2021. De komende tijd vinden in zowel de stad als de provincie allerlei activiteiten plaats om Groningers bewust te maken van klimaatverandering en hoe ze zich daaraan kunnen aanpassen.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie gaat over het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hogere temperaturen, droogte en wateroverlast. Groningers worden opgeroepen om samen in actie te komen en maatregelen te nemen om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast laten we in Groningen zien welke kennis en praktische toepassingen we in huis hebben om in onze omgeving in te zetten.

Activiteiten

Dit najaar worden activiteiten georganiseerd waarbij bezoekers kunnen kennismaken met acties om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Ook wordt er een open university georganiseerd, waarbij de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het Noorderpoort, het Alfacollege en het Global Center on Adaptation samenwerken.

Jongeren

Ook jongeren worden actief betrokken bij het thema. Op 22 januari 2021 is er een internationale jongerenklimaattop, ‘Youth for Climate Adaptation’, die voor en door jongeren wordt georganiseerd.

Initiatief

De Klimaatadaptatieweek Groningen is een initiatief van het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation en wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Foto: Provincie Groningen