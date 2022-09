Groningen bouwt steeds duurzamer

GRONINGEN – In Nederland hechten we steeds meer waarde aan duurzaamheid. Zo scheiden we het afval, pakken we steeds vaker de fiets en verduurzamen we onze woning. Ook in de provincie Groningen begint duurzaamheid steeds vaker voorop te staan. Hieronder lees je waar je dat precies aan kunt merken.

Natuurinclusief bouwen

Zo wordt er steeds meer aandacht geschonken aan natuurinclusiviteit. Zo heb je natuurinclusief bouwen, dat ervoor zorgt dat de biodiversiteit zo goed mogelijk wordt behouden. En dat is van groot belang. Wanneer de biodiversiteit dreigt terug te dringen, zullen er heel wat dieren en planten uitsterven, komt ons voedsel in gevaar en is de kans groot dat we geen schoon drinkwater meer hebben. De biodiversiteit behouden is dus van groot belang.

En daar zal natuurinclusief bouwen een steentje aan bijdragen. Zo worden er onder andere nestkasten en broedplaatsen in de gevel geplaatst waar vogels en vleermuizen in kunnen leven. Ook moeten de daken en gevels voorzien worden van groen: dit zorgt voor onder andere een natuurlijke waterbuffer en het heeft een isolerende werking. Daarnaast zijn groene parken en groene tuinen een pre. Natuurinclusief bouwen is in Groningen overigens nog niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

Meer groen

Zoals we net al benoemden is het ontzettend belangrijk om meer parken aan te leggen en mensen hun grijze tuin om te toveren tot een groene tuin. Zo zegt het CDA dat Groningen deze groenvoorzieningen sterk in de gaten zal houden en de effecten ervan zal gaan meten. Zo heeft groen meerdere voordelen, denk daarbij aan het behouden van de biodiversiteit en het verkoelen van de stad.

Energieneutrale stad

Groningen heeft een aantal interessante doelen voor ogen. Zo wil de stad in 2035 volledig energieneutraal zijn. Dit houdt in dat alle energie in Groningen wordt opgewekt door middel van een duurzame bron, zoals de wind op zee en het gebruiken van zonnepanelen. Bovendien wil de stad dat er op een gegeven moment geen CO2 meer wordt uitgestoten.

Draag ook jouw steentje bij aan de duurzaamheid van Groningen

Het verduurzamen van de stad hoeft niet alleen bij de bouwsector vandaan te komen. Jij kunt als inwoner ook zelf een steentje bijdragen aan de verduurzaming van Groningen. Zo kun je bijvoorbeeld jouw tuin een make-over geven waarbij je kunt denken aan het aanleggen van gras en planten, of begin een moestuintje. Ook is het belangrijk om afval te scheiden, minder vaak de auto te pakken en natuurlijk te letten op het gas- en energieverbruik.

Foto: tookapic/Pixabay