Groningen doet beroep op Tweede Kamer: u bent aan zet!

Volksvertegenwoordigers en bestuurders uit de hele provincie Groningen roepen de leden van de Tweede Kamer op om stelling te nemen in het debat over de parlementaire enquête aardgaswinning van dinsdag 6 en woensdag 7 juni. “U bent aan zet ( PDF-bestand, 270 KB)“, schrijven zij in een petitie. In een paginagrote advertentie ( PDF-bestand, 3 MB) in de landelijke en een regionaal dagblad vertellen Groningers welke gevolgen de gaswinning voor hen heeft.

Met het rapport van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen “Groningers boven gas” voelde Groningen zich gekend, gevoeld en gehoord. Maar de kabinetsreactie die daarop volgde stelde teleur, vindt Groningen.

De stap voorwaarts is te beperkt, het inlossen van de ereschuld blijft te veel steken in woorden. Daarom doet Groningen een duidelijk beroep op de Tweede Kamerleden om aan zet te zijn, en de conclusies van het eindrapport over te nemen.

Aanbieding petitie

Een aantal raads- en Statenleden biedt de petitie dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer aan, voorafgaand aan het debat over het enquêterapport en de reactie van het kabinet daarop.

Downloads

Foto: Provincie Groningen