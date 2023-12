Groningen eert sporters tijdens gala 2023

Groningers blazen altijd een stevig partijtje mee in de nationale en internationale topsport. Dit was een goede reden om onze kampioenen van 2023 in het zonnetje te zetten tijdens het jaarlijkse provinciale Sportgala. Maandagavond was heel sportminnend Groningen dan ook aanwezig in Martiniplaza. Ook sportgedeputeerde Bram Schmaal, die de organisatie kwam bedanken en de winnaars feliciteerde.

Foto: Gedeputeerde Bram Schmaal (midden) met provinciale sportrelaties.

,,Ieder jaar worden er door sporters uit onze provincie fantastische prestaties geleverd. Ze nemen deel aan wedstrijden over de hele wereld en ze maken ons trots. Het is dan ook een mooie en goede traditie om deze sporters te eren”, aldus Schmaal.

Roeiers

Dit jaar komen de meest populaire sporthelden van het water: Roeister Marloes Oldenburg werd gekozen tot sporter van het jaar. In september veroverde ze goud op het WK roeien in Belgrado. Ook de prijs voor Sportploeg van het jaar kwam terecht in een boot: het roeiteam van Gyas-Aegir, bestaand uit Jelle Bakker, Erik Talens en Lucas Keijzer dankte de uitverkiezing op het gala aan een zilveren medaille op het WK -23.

Breed

Meerkampster Sofie Dokter werd gekozen tot grootste sporttalent van de provincie. Ze won dit jaar zilver op de zevenkamp tijdens het EK onder 23 jaar in Finland. Rolstoelrugbyer Jop van der Laan kreeg uit handen van gedeputeerde Schmaal de sportprijs voor zijn prestaties in de categorie Aangepaste Sport.

Om het belang van de totale sport in Groningen te benadrukken, werd een speciale `breedtesportprijs’ uitgereikt aan Ferry Roek uit Stadskanaal. Hij is voorzitter van handbalvereniging Jahn II in Stadskanaal.



Foto: Provincie Groningen