Groningen en Drenthe gaan samenwerken met Nedersaksen voor waterstofprojecten

Provincies Groningen en Drenthe gaan een samenwerking aan met de Duitse deelstaat Nedersaksen voor het ontwikkelen van waterstofprojecten. Dat hebben gedeputeerden Melissa van Hoorn van de provincie Groningen en Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe woensdag 16 maart tijdens een werkbezoek aan Lingen besproken met Birgit Honé, minister voor Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling van Nedersaksen.

Projecten koppelen

Noord-Nederland wordt gezien als een leidende Hydrogen Valley in Europa, waar groene waterstof wordt geproduceerd, getransporteerd maar ook toegepast wordt in de industrie, het vervoer en in gebouwen. De provincies en deelstaat willen de Hydrogen Valleys aan beide kanten van de grens met elkaar verbinden. Daarnaast willen ze bestaande waterstofprojecten aan elkaar koppelen en daardoor ook gebruik maken van een nieuw financieringsprogramma van de EU.

Samenwerking

In Noord-Nederland gaat de samenwerking om het HEAVENN-project. HEAVENN staat voor Hydrogen Energy Applications for Valley Environments in the Northern-Netherlands. Het is een project met als doel in Noord-Nederland een groene waterstofwaardeketen te ontwerpen en ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op de gehele keten: van productie van groene waterstof, transport en opslag tot gebruik in de industrie, voor mobiliteit en de omgeving. HEAVENN is onder andere bezig met de ontwikkeling van de energiehub GZI Next in Emmen en projecten in en rondom de Eemshaven en Delfzijl. In Noordwest-Duitsland gaat het om de H2 Region Emsland en HyWays for Future.

Sneller groen en onafhankelijk

De samenwerking tussen organisaties en kennisinstellingen leidt tot kennisuitwisseling, werkgelegenheid, schaalvergroting en lagere prijzen van groene waterstof. Hiermee wordt het gebruik van waterstof aantrekkelijker, kan de energietransitie versnelt worden en worden de regio’s sneller onafhankelijk van buitenlandse import van energie.

Foto: Provincie Groningen