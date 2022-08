Groningen heet studenten welkom

De studenten die een foto of video maken van hun Groningen Experience of van zichzelf bij één van de Experience Groningen hotspots, maken kans op een To Go koffiebeker of een Groningen Trui als ze dit delen via social media met de hashtag #experiencegroningen. Daarnaast kunnen studenten vanaf 5 september een gratis welkomsttasje scoren bij de Groningen Store in het Forum. Er zijn 500 pakketjes om te vergeven en dus geldt: op = op.

De welkomsttas is gevuld met items die relateren aan de thema’s waar Groningen goed in is: gezondheid, digitalisering en energie. De link met de thema’s is gelegd, door de studenten middels een kleurrijke flyer drie tips te geven hoe zij hun toekomst goed beginnen. Bij iedere tip hoort een passende goodie: