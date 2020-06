Groningen is een van de meest populaire bestemmingen van Airbnb

GRONINGEN – De provincie Groningen is een van de populairste bestemmingen van de afgelopen maand op Airbnb.

Nu het aantal reizen zich aan het herstellen is na de beperkingen als het gevolg van de COVID-19 pandemie, ziet Arbnb nieuwe trends in Nederland. Een van die trends is dat landelijke gebieden en steden in eigen land erg populair zijn. Naast Utrecht en Amsterdam zijn Nederlanders bovenmatig geïnteresseerd in Zeeland, Friesland, Den Helder en Groningen – tezamen zijn dit de meest opgezochte Airbnb bestemmingen van de afgelopen maand.

Daarnaast breekt het aantal binnenlandse reizen records. Mei 2020 was bij Airbnb de recordmaand voor binnenlandse boekingen in Nederland. Het aantal binnenlandse boekingen is 50% hoger dan in de maand met het vorige record. Binnenlands toerisme op Airbnb maakt deel uit van een bestaande en groeiende trend. Vorig jaar hebben bijna een half miljoen Nederlanders via Airbnb een binnenlandse reis geboekt, dit is 22% van alle reizigers.

Nederlanders boeken vakanties bovendien dichtbij huis. In april en mei 2020 bevond 1 op de 4 geboekte accommodaties zich binnen een straal van 80 kilometer, voor de pandemie was dit 1 op de 10 accommodaties (voor maart 2020). Daarnaast willen we zo snel als mogelijk op reis. Meer dan de helft van de boekingen betreft reizen die plaats zullen vinden in de komende 1 tot 30 dagen. Voorzieningen die veel gevraagd worden op Airbnb zijn ‘diervriendelijk’, ‘zwembad’, ‘Wi-Fi’, en ‘gratis parkeren’.

Nederlanders willen daarnaast flexibiliteit. De meerderheid van de boekingen op Airbnb worden gedaan bij hosts die flexibele annuleringsvoorwaarden aanbieden – dit aantal is met 50% gestegen vergeleken met voor de pandemie. Ook het aantal familiereizen is gestegen. Het aantal zoekacties voor huizen met ruimte voor ten minste 1 kind is met 40% toegenomen in de laatste twee weken.

Airbnb

Airbnb bevindt zich in een unieke positie om binnenlands toerisme in Nederland te ondersteunen; met meer dan 60.000 accommodaties in het hele land. De meerderheid van deze listings bevinden zich buiten Amsterdam en geven stadsbewoners de mogelijkheid om plekken te ontdekken buiten de gebaande paden, waarbij ze tegelijkertijd geld uitgeven in gemeenschappen die traditioneel minder profiteren van toerisme. Vorig jaar hebben Airbnb gasten meer dan 1 miljard euro uitgegeven in Nederland.

Airbnb heeft daarnaast hard gewerkt om hosts voor te bereiden op het reizen van de toekomst. Samen met toonaangevende experts op het gebied van gastvrijheid en medische hygiëne ontwikkelt Airbnb een nieuw schoonmaakprotocol voor hosts, met verbeterede procedures en richtlijnen om elke kamer in een huis schoon te maken.

Foto: TeroVesalainen/Pixabay