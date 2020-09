Groningen ontdekken met nieuwe fietsrouteapp

Welkom op de wierde. Zo heet een nieuwe app waarmee toeristen Groningen op de fiets kunnen ontdekken. De app biedt verschillende fietsroutes op het Hogeland met daarbij informatie over de geschiedenis van het wierdenlandschap maar ook praktische informatie over fietsverhuur, horeca en overnachtingsmogelijkheden. De routes zijn gemaakt door Stichting Noordgedacht en gesubsidieerd door de provincie Groningen.

Wierden en hun bewoners

Noord-Groningen kenmerkt zich door een eeuwenoud cultuurlandschap met wierden, ook wel terpen genoemd. Wierden zijn door mensen gemaakte heuvels, die ervoor zorgden dat onze voorouders bij overstromingen droge voeten hielden. Nu liggen op deze wierden mooie dorpen met karakteristieke middeleeuwse kerken. De app Welkom op de Wierde biedt informatie over de geschiedenis van de wierden en over de bewoners.

Drie routes

Er zijn drie verschillende routes: rondom Leens en Ezinge, rondom Warffum en Middelstum, en rondom Appingedam en Loppersum. Per route zijn er twee afstanden: een van 40 kilometer en een van 55 kilometer. De routes volgen zoveel mogelijk het fietsknooppuntennetwerk. De app geeft aan waar de bezienswaardigheden te vinden zijn, zoals kerken en musea, waar je kunt overnachten en waar je fietsen kunt huren.

Downloaden

De app Welkom op de Wierde is te downloaden in de playstore of de appstore van de smartphone. De fietsroutes van ‘Welkom op de wierde’ maken onderdeel uit van Groeten uit Groningen. Dit is een online toeristisch platform met tips voor uitjes in Groningen. Hier zijn ook de omschrijvingen van de verschillende routes te vinden.

Foto: Provincie Groningen