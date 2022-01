Groningen opent nieuw waterstofnetwerk

Het eerste testnetwerk voor waterstof van Noord-Nederland werd deze week in de energietransitie-proeftuin van EnTranCe – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen geopend. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol opende het evenement met een online toespraak, waarin hij duidt op belang voor regio van het waterstoftestcentrum.

WING

Met het Waterstof Innovatie Netwerk Groningen (WING) kunnen bedrijven en studenten ervaring opdoen met waterstof door fysieke tests uit te voeren en de technologie te demonstreren. Groningen is al lange tijd bezig met de ontwikkeling en uitrol van waterstoftechnologie. De gemeente Groningen heeft een aantal personenauto’s, busjes en vuilniswagens die op waterstof rijden. Daar komt nu dit initiatief bij. Het waterstoftestnetwerk is voorzien van meerdere aansluitingen en is te vinden in de proeftuin van EnTranCe.

Bedrijven en studenten

Het is vooral het midden- en kleinbedrijf dat met het netwerk aan de slag gaat, zoals netwerkbeheerders, installateurs en andere technische organisaties. Zij kunnen trainingen met waterstof voor hun personeel organiseren en fysieke tests uitvoeren. Naast bedrijven kunnen ook studenten terecht op de testlocatie. Zij kunnen er met stages en afstudeerprojecten aan de slag. WING is de nieuwste aanvulling op een reeds bestaand netwerk van EnTranCe. Dit netwerk kon al warmte, koude, aardgas en elektriciteit leveren.

De provincie Groningen is een partner van EnTranCe.

Foto: Provincie Groningen