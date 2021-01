Groningen week lang in het teken van klimaatadaptatie

Groningen staat van 19 tot en met 25 januari in het teken van klimaatadaptatie. Dan vindt de Klimaatadaptatieweek Groningen plaats. Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de klimaatverandering door bijvoorbeeld waterberging of het planten van bomen. Tijdens een online festival delen ruim 70 sprekers uit meer dan 20 landen hun ideeën over klimaatadaptatie in aanloop naar de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari, waar wereldleiders zich online verenigen om te praten over concrete wereldwijde acties rond klimaatadaptatie.

Activiteiten

Tijdens het online festival zijn er lezingen, duurzame kunstactiviteiten, films en acties om de omgeving groener te maken. Onder de gasten van het festival zijn een aantal Nobelprijswinnaars en voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon. Tijdens een bijzondere ceremonie presenteren de Nobelprijswinnaars een zogenaamd ‘science statement’ over het belang van klimaatadaptatie, waarmee de wereldleiders op de klimaattop aan de slag kunnen.

Jongeren

Verder is er een belangrijke rol weggelegd voor jongeren. Tijdens de Youth for Climate Adaptation Conference op 22 januari discussiëren jongeren van over de hele wereld online over onderwerpen die met klimaatadaptatie te maken hebben. In de afgelopen tijd hebben ze al gewerkt aan een ‘Global Call to Action’ en een Regionale Actie Agenda. Op 22 januari worden deze documenten nog verder aangescherpt. Daarna worden de bijdragen van de jongeren overgenomen in een gezamenlijke verklaring naar de wereldleiders. Youth for Climate Adaptation wordt georganiseerd door jongeren, voor jongeren. Hun inbreng is bepalend voor de Climate Adaptation Summit op 25 januari. Voetballer Arjen Robben is een van de deelnemers aan het ‘Global Youth Action event’ op 22 januari, samen met Ban Ki Moon en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Sponsland

Een van de onderdelen van de week is de tentoonstelling ‘Sponsland: a journey into Future Landscapes’. Negen landschapsarchitecten deden mee aan een ontwerpwedstrijd om het Groninger landschap aan te passen aan de klimaatverandering. Er komen drogere en hetere zomers en nattere winters, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. De ontwerpers gingen op zoek naar oplossingen om het Groninger cultuurlandschap hierop aan te passen. De resultaten daarvan zijn te vinden in de tentoonstelling Sponsland.

Meer informatie en aanmelden

Foto: Provincie Groningen