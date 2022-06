Groningen wil mogelijke verhoging gaswinning Groningen van tafel

De Groningse overheden doen een beroep op staatssecretaris Vijlbrief om de mogelijke verhoging van de gaswinning in Groningen van tafel te krijgen. Dit schrijven zij in een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris in reactie op zijn Kamerbrief van 19 mei. De mogelijke verhoging die Gasunie Transport Services voorstelt is niet uitlegbaar richting inwoners en zorgt weer voor veel onrust in de regio.

Gasunie Transport Services (GTS) maakte vorige week bekend dat de stikstoffabriek in Zuidbroek wederom vertraging oploopt en adviseert de staatssecretaris daarom dit gasjaar nog extra gas te winnen uit Groningen. De staatssecretaris geeft in reactie hierop in zijn Kamerbrief aan deze nieuwe vertraging moeilijk te kunnen accepteren en besluit voorlopig geen extra gas te winnen uit Groningen.

Oproep aan staatssecretaris

De regio blijft van mening dat de veiligheid van inwoners altijd voorop moet staan. Zij ziet de inspanning van de staatssecretaris en vertrouwt erop dat hij in de gesprekken met GTS de verhoging van tafel weet te krijgen en het Groningenveld eind 2023 nog steeds definitief sluit. De regio vindt ook dat problemen tussen aannemers en onderaannemers niet de reden mag zijn dat er weer extra Gronings gas gewonnen moet worden. Dit heeft GTS als opdrachtgever op te lossen. Daarnaast geeft GTS geen zekerheid over de nieuwe opleverdatum van de stikstoffabriek. De regio adviseert de staatssecretaris in gesprekken met GTS scenario’s te ontwikkelen, zodat er geen Gronings gas meer wordt gewonnen. Ook wijst de regio de staatssecretaris erop dat de timing van de aankondiging van de vertraging niet bijdraagt aan het herstel van vertrouwen. Deze kwam een dag na het verstrijken van de bezwaartermijn tegen het besluit van april waarin de staatssecretaris een verhoging van de winning van 3,9 naar 4,5 miljard kuub aankondigde.

Betrokken overheden

De brief aan staatssecretaris Vijlbrief is opgesteld namens de colleges van de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen, Het Hogeland, Groningen, Eemsdelta, Pekela, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde, Stadskanaal en de provincie Groningen en de besturen van de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze een Aa’s.

Foto: Provincie Groningen