Groningen wil samen met Noren werk maken van uitstootvrije veerboot

Groningen gaat samen met het Noorse Kristiansand de mogelijkheden verkennen voor een uitstootvrije veerbootverbinding. Het zou de eerste commerciële uitstootvrije transportroute voor goederen en passagiers ter wereld zijn. Groningse en Noorse bestuurders ondertekenden op donderdag 28 oktober een intentieverklaring in Kristiansand. Namens Groningen waren onder meer gedeputeerde Melissa van Hoorn en burgemeester van Groningen Koen Schuiling aanwezig. De veerboot tussen Kristiansand en de Eemshaven vaart sinds april dit jaar. De ondertekening is onderdeel van de Groningse innovatiemissie, die deze week plaatsvindt in Denemarken en Noorwegen.

Waterstof

De intentieverklaring is een eerste stap naar een samenwerking die een uitstootvrije veerboot tussen de Eemshaven en Kristiansand mogelijk moet maken. De belangrijkste betrokken partijen zijn de provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Kristiansand, Groningen Seaports, de haven van Kristiansand en rederij Holland Norway Lines. Voor een uitstootvrije veerboot wordt vooral gekeken naar de inzet van waterstof, dat voor de scheepvaartsector als een belangrijke energiedrager geldt bij de overstap naar verduurzaming.

Innovatiemissie

Na het bezoek aan Zweden en Finland in mei, doet een Groningse delegatie van 23 tot en met 29 oktober Denemarken en Noorwegen aan. De afvaardiging bestaat uit bestuurders en medewerkers van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Deze zogeheten innovatiemissie is een initiatief van de provincie en gemeente Groningen en staat in het teken van kennismaking en samenwerking op gebied van de thema’s energie, mobiliteit, economie en arbeidsmarkt. De delegatie bezoekt verschillende bijeenkomsten en projecten in onder meer Esbjerg, Skive en Aalborg (Denemarken), en in Stavanger en Kristiansand (Noorwegen).

Foto: Provincie Groningen