Groningen wil waterstof hoofdstad van Europa worden

GRONINGEN – In Groningen wordt op dit moment het grootste wind-tot-groene-waterstof project in Europa gerealiseerd. Resultaat? De Eemshaven is straks het groene stopcontact van Nederland.

In open testcentra en experimenteerzones worden electrolysers voor grootschalige productie van betaalbare waterstof ontwikkeld. Met het landelijk waterstofnetwerk krijgen alle industriële regio’s straks toegang tot waterstofinfrastructuur. Zo wordt Nederland de waterstofhaven van Europa.

Streekbussen, veegwagens en vrachtauto’s rijden inmiddels al op waterstof. Op dit moment worden er ook nieuwe energieopleidingen op alle niveaus ontwikkeld zodat er straks voldoende geschoolde expertise is. Dus de toekomst, die is in Groningen allang begonnen.

Foto: Marketing Groningen