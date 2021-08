‘Groningen wint aan populariteit onder vakantiegangers’

GRONINGEN – Ondanks het coronavirus is het toerisme in de provincie Groningen vorig jaar verder toegenomen. Dat schrijft RTV Noord op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Voor ondernemers in de toerismebranche en voor de werkgelegenheid is dit een positieve ontwikkeling. Met name bij campings en vakantieparken is de trend te merken. Het meeste toerisme is in Groningen te vinden in onze provinciehoofdstad, rond Lauwersoog, de kustgebieden, het Schildmeer en in zuidoost-Groningen, rond Sellingen.

Relatief weinig accomodaties

Van nature lijkt Groningen geen toeristische provincie. Dat is bijvoorbeeld af te leiden aan het aantal campings en vakantieparken. Deze aantallen liggen relatief laag. Zo heeft de hele provincie maar zes vakantieparken, ondanks dat er genoeg moois te beleven valt. Echter telt Groningen geen grote bekende attracties en maar weinig populaire natuurgebieden. In Nederland is alleen de provincie Flevoland minder toeristisch.

Door het relatief lage aantal campings en vakantieparken in Groningen, lijkt het toenemende toerisme extra goed te merken. Toeristen lijken steeds vaker niet terecht te kunnen bij de gewenste accommodatie tijdens het hoogseizoen. Dat is een gemiste kans voor veel ondernemers. Daarom zal de komende jaren door ondernemers en gemeenten goed gemonitord moeten gaan worden of er meer toeristische voorzieningen nodig zijn.

Momenteel gebeurt het monitoren al op kleine schaal, bijvoorbeeld langs de Waddenkust. Zo zullen er de nodige verbeteringen worden gerealiseerd in het populaire kustdorpje Termunterzijl. Ook is het centrum en het strand van Delfzijl sterk verbetert. En met de bouw van het Forum heeft de stad er ook een extra attractie bij.

Zuidoost-Groningen blijft geliefd

Eén van de populairdere gebieden onder toeristen lijkt het zuidoosten van de provincie. Voor relatief veel Groningers blijkt dit een verrassing te zijn. Echter is de populariteit geen toeval. Zuidoost-Groningen biedt namelijk de voordelen van Groningen, Drenthe en Duitsland. Alle drie gebieden liggen op korte afstand. Ook is het is een rustig gebied met mooie natuur. Weidse uitzichten dankzij landerijen, maar ook bos en zelfs heidevelden. Door het toerisme zijn er verschillende B&B’s en campings rond Sellingen, Ter Apel en Bourtange.

De komende jaren zullen moeten uitwijzen of er meer toeristische voorzieningen in de provincie nodig zijn om toeristen naar onze provincie te blijven trekken. Al zal het toerisme natuurlijk ook gedeeltelijk afhankelijk blijven van het weer tijdens de volgende zomers.

Foto: frankvogelezang/Pixabay