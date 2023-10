Groninger Cultuurprijzen voor Paradigm, Cissy Joan en Jesse Palsgraaf

Technofestival Paradigm, spoken wordartiest Cissy Joan en theaterproducent Jesse Palsgraaf zijn de winnaars van de Groninger Cultuurprijzen 2023. De prijzen werden op 6 oktober in de voormalige Suikerfabriek uitgereikt door René Paas (voorzitter Cultuurfonds afdeling Groningen) en Tjeerd van Dekken (gedeputeerde Kunst en Cultuur). Jesse Palsgraaf won de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst, Cissy Joan de Groninger Talentprijs en Paradigm de Groninger Cultuurprijs. De prijswinnaars krijgen een geldbedrag van € 5.000.

Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst

Winnaar van de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst is Jesse Palsgraaf, een theaterproducent die actief betrokken is bij Muziektheater De Kanaalstreek. Volgens de jury laat Palsgraaf zien hoe één persoon de motor kan zijn in de amateurkunst. De producent uit Stadskanaal verbindt jong en oud aan cultuur. Hij zorgt ervoor dat de vereniging weer bloeit en dat mensen weer enthousiast zijn over cultuur. Naast Jesse Palsgraaf waren Bab Ad-Daar en Jonge Harten genomineerd voor deze prijs. De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst is een prijs van het Cultuurfonds Groningen.

Groninger Talentprijs

Spoken wordartiest Cissy Joan is de winnaar van de Groninger Talentprijs vanwege haar “sterk verbindende rol binnen de culturele wereld”. Spoken word is een vorm van poëzie waarbij de nadruk ligt op klank, ritme en boodschap. De jonge Groningse geeft spoken word een podium en gezicht. Cissy Joan is voor de jury iemand die Urban Arts aan de klassieke kunstwereld verbindt. Ze speelt een grote rol in een meer inclusief cultuurklimaat, bijvoorbeeld door haar werk voor Bitterzoet Erfgoed in het herdenkingsjaar over het slavernijverleden. Naast Cissy Joan waren Coco Coquelicot en Wabi Sabi Theater genomineerd.

Groninger Cultuurprijs

Het house- en techno-evenement Paradigm krijgt de Groninger Cultuurprijs voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de Groninger kunst en cultuur. Paradigm verdient de Cultuurprijs volgens de jury vanwege de internationale uitstraling en omdat het festival lokaal talent stimuleert en promoot en daarmee geldt als een creatieve broedplaats. Het wordt gezien als een van de meest veelzijdige en vernieuwende elektronische muziekfestivals van Nederland. Paradigm is een voorbeeld voor andere festivals als het gaat om duurzaamheid, oordeelt de jury. Ook Joram Krol en Izaline Calister waren genomineerd.

Jury

De jury bestond dit jaar uit Maria Koijck, Jan-Gerd Krüger, Mohamed Yusuf Boss, Renée Luth en Peter Weening. De jury beoordeelde alle 179 aanmeldingen, stelde per categorie een top-drie samen en koos de uiteindelijke winnaars.

Optredens

De feestelijke avond in de voormalige Suikerfabriek in Groningen werd gepresenteerd door Evelien Bosch. Ook waren er optredens van de winnaars van de vorige editie: Noordpool Orkest, De Wijk de Wereld en X Yusuf Boss.

Foto: Provincie Groningen