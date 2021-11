Groninger gemeenten krijgen tegoedbon voor onderzoek naar recreatief fietsen

Zijn fietspaden breed genoeg? Ontbreekt er nog een fietsverbinding? Is er onderzoek naar een specifieke fietsroute nodig? Negen Groninger gemeenten krijgen van de provincie een tegoedbon van € 5.000 voor onderzoek naar recreatieve fietspaden in hun gemeente. Wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt kreeg 28 oktober de eerste bon van gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk.

Recreatieve fietsroutes

Negen van de tien gemeenten in onze provincie gaven gehoor aan onze oproep voor onderzoek naar fietsen in de vrije tijd. Met de tegoedbon kunnen gemeenten een globale scan laten maken van hun recreatieve fietspaden. De gemeenten kunnen de bon inzetten tot eind 2022.

Gezamenlijk

Gemeenten in Oost-Groningen zetten het tegoed in voor een gezamenlijke opdracht aan Routebureau Groningen. Het Hogeland en Westerkwartier onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid voor een fietspad langs het Reitdiep. Midden-Groningen en Eemsdelta gebruiken de bon om hun recreatieve fietsnetwerk beter in kaart te brengen.

Gemeente Oldambt

Oldambt was de eerste gemeente die de provincie benaderde over de inzet van de tegoedbon. Daarom kreeg deze gemeente de eerste bon van de provincie. Oldambt kreeg uit de diverse dorpsbelangen meerdere initiatieven voor recreatieve fietsroutes. Met de tegoedbon onderzoekt de gemeente hoe die voorstellen uitgevoerd kunnen worden zodat er een fietsnetwerk ontstaat dat goed aansluit.

Foto: Provincie Groningen