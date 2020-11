Groningers denken mee over mobiliteit

De provincie roept inwoners op om mee te denken over het nieuwe mobiliteitsbeleid. Voor het nieuwe programma mobiliteit gaan we de komende maanden in gesprek met inwoners, gemeenten, bedrijven en instellingen, belangenorganisaties, jongeren en andere betrokkenen. Want, hoe wij Groningers over tien of twintig jaar werken en leven, heeft invloed op hoe we ons bewegen.

Bewegen in de toekomst

De provincie wil dat Groningers zich de komende jaren betaalbaar, veilig, makkelijk en gezond kunnen bewegen in Stad en Ommeland. Hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld de zorg toegankelijk blijft voor inwoners waar de bushalte niet om de hoek ligt? Hoe ga je in woonwijken om met schaarse ruimte voor groen, spelen en parkeren als er ook laadpunten voor elektrische auto’s bij komen? Ook onderwerpen als werkgelegenheid, veilig naar school reizen, klimaatverandering en energietransitie spelen een rol. Mobiliteit draagt hier direct aan bij. De komende maanden verzamelt de provincie ideeën en denkbeelden van Groningers. De provincie wil van inwoners weten hoe ze zich in de toekomst bewegen. Gaan ze meer thuiswerken? Doen ze zelf nog boodschappen? Gaan ze minder reizen? Heeft iedereen nog een eigen auto voor de deur? Met behulp van de antwoorden vanuit de Groningers wordt het mobiliteitsprogramma samengesteld. In 2021 moet dit klaar zijn.

Meedenken

Inwoners kunnen meedenken via een online vragenlijst of door een van de onlinebijeenkomsten bij te wonen. Ook is er speciaal voor jongeren/studenten een avond gepland. De vragenlijst staat van 11 november tot 4 december 2020 online op gaaningroningen.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het mobiliteitsprogramma van de provincie Groningen. Ook kunnen inwoners zich hier aanmelden voor de bijeenkomsten.

Data online bijeenkomsten

Maandag 23 november 19.00 tot 20.30 uur

Woensdag 25 november 19.00 tot 20.30 uur

Donderdag 3 december 19.00 tot 20.30 uur

Maandag 7 december 19.00 tot 20.30 uur

Donderdag 10 december 19.00 tot 20.30 uur (jongeren/studenten tot 27 jaar)



Foto: Provincie Groningen