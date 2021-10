Gronings experiment met garnalenkweek bij RTL Nieuws

Bij Bierum is Erik Moesker van Noordoogst Aquaponics begonnen met het opkweken van ondermaatse garnalen. Het is het eerste kleinschalige experiment met aquacultuur dat bij de Dubbele Dijk van start gaat. RTL Nieuws besteedde er zondag 3 oktober 2021 aandacht aan. De uitzending wordt op maandag 4 oktober herhaald om 18.00 en 19.30 uur.

Moesker onderzoekt of het mogelijk is te kleine garnalen op te kweken tot XL-formaat. Een aantal vissers uit Zoutkamp levert de garnalen. De afgelopen maanden heeft hij hiervoor kweekvijvers aangelegd. Kijk hier de uitzending van RTL Nieuws terug. Het item over Erik Moesker begint om 03.15 minuut.

Foto: Provincie Groningen