Gronings provinciehuis inspireert klankkunstenaar Bouke Groen tot een compositie: “Er zitten veel verhalen vast aan dit pand”

In het kader van Noorderzon voert klankkunstenaar Bouke Groen zijn Project Overtone op in het historische provinciehuis. Het project bestaat uit een compositie die gebaseerd is op de geluiden van het gebouw. Een a capella-koor zingt het stuk. De compositie kan alleen maar in het provinciehuis ten gehore gebracht worden, omdat de muziek een registratie is van hoe het gebouw klinkt en voelt.

Groen knipt met zijn vingers in de lucht. “Ik ben altijd aan het luisteren hoe een ruimte klinkt door met mijn vingers te knippen”, zegt hij. “In deze gespreksruimte van het provinciehuis galmt het niet, dat komt door die geluidspanelen.” Groen is de bedenker van het Project Overtone. Er vinden vier edities van het project plaats: in Groningen is de eerste, daarna volgen Den Haag, Rotterdam en Zeeland, waar de exacte locatie nog onbekend is. Proefuitvoeringen vonden eerder al plaats in Leeuwarden en in Wroclaw in Polen. Deze edities waren een groot succes. In Polen sleepte Project Overtone zelfs drie prijzen in de wacht, waaronder een publieksprijs.

Iedere editie van het project bestaat uit een origineel muziekstuk en een samenwerking met een plaatselijke componist en koor. “Ik vind het belangrijk om steeds andere componisten te zoeken, zodat het muziekstuk een eigen karakter krijgt”, vertelt Groen. “Als locatie in Groningen heb ik voor het provinciehuis gekozen omdat het akoestisch hele mooie kwaliteiten heeft. Het atrium van het gebouw bijvoorbeeld is waanzinnig. Je vindt nergens anders zo’n ruimte, het is zo uniek! Het heeft de vorm van een taartpunt. Er is een deur in het puntje van de taartpunt, daar kun je doorheen, en van daaruit loopt de ruimte breed uit. Dankzij het prachtige glazen plafond ontstaat een plein van wat ooit buiten was en nu binnen. Je hoort er jezelf terug, er zit een hele weidse klank in de ruimte. “Maar ik koos ook voor deze locatie vanwege de status van het gebouw. Er zitten veel verhalen vast aan dit monumentale pand. En dat voel je. In dit gebouw werden en worden belangrijke beslissingen genomen. Het provinciehuis heeft al heel wat gezien. Daarom vind ik het ook interessant om een registratie te maken van het pand, een registratie in geluid.”

Groen maakte metingen van de klanken in het gebouw. Op harde oppervlakten als stenen muren, glas of plafonds ketsen geluiden af en die geluiden komen elkaar weer tegen. Ieder geluid heeft een bepaalde frequentie. Iedere frequentie heeft ook weer een eigen toon. En op basis van die tonen maakte Groen samen met componist Pelle van Esch een muziekstuk.



