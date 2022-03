Gronings Vuur brengt vijf jaar lang lokale verhalen in beeld

Het project Gronings Vuur reist vanaf 2022 vijf jaar lang door gemeenten in de provincie om lokale verhalen op te halen. Van de verhalen worden theaterproducties gemaakt. Het theaterproject is mogelijk dankzij een subsidie van € 2 miljoen van Nationaal Programma Groningen en € 440.000 van de provincie Groningen. De eerste theaterproductie is begin volgend jaar in Westerwolde te zien.

Lokale en regionale cultuurmakers

Gronings Vuur reisde van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma. In vijf gemeenten en twee regio’s werd met lokale en regionale cultuurmakers een cultuurprogramma gemaakt en uitgevoerd voor publiek. De komende jaren wil Gronings Vuur de voorstellingen nog professioneler maken en met de contacten die worden opgedaan een netwerk opbouwen voor de toekomst. Gronings Vuur is tegelijkertijd ook een leerschool voor het maken van een culturele productie. Hoe kom je samen tot ideeën voor sociaal-maatschappelijke kunst- en cultuurprojecten? Hoe maak je een plan? Hoe ontwerp je een productie en hoe organiseer je die?

Samen met bewoners

Het doel van Gronings Vuur is te laten zien wat er in de lokale gemeenschap leeft en dat voelbaar te maken voor het publiek. Daarbij werken cultuurmakers actief samen met bewoners. Zij weten het beste welke verhalen er in hun gemeente spelen, wat hun zorgen voor de toekomst zijn maar ook waarom ze hier zo graag wonen.

Foto: Provincie Groningen