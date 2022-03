Groningse fietsbrug krijgt nieuwe bestemming in Drenthe

Meer dan twintig jaar lag de stalen fietsbrug opgeslagen in de buitenlucht in Groningen. Na een aantal aanpassingen krijgt de brug nu een nieuw leven in Drenthe. Zaterdag 19 maart werd de tweedehands brug over de N34 geplaatst, bij de toekomstige aansluiting van de provinciale weg bij Klijndijk en Odoorn.

Opknapbeurt

De helft van de oude fietsbrug (25 meter) past precies over de N34. De brug is opgeknapt en steviger gemaakt met stalen balken aan de onderzijde. Zo kunnen strooiwagens in de winter op de brug strooien. Verder kreeg de brug een nieuwe verflaag en is aan beide kanten een afvoergoot geïnstalleerd om regenwater af te kunnen voeren.

Opslag

De brug is eerder gebruikt als fiets- en wandelbrug over de A7, in de buurt van de oude rotonde bij Heerenveen. Na de aanpak van de rotonde in 1998 was de brug overbodig. De provincie Groningen nam de brug over van Rijkswaterstaat en plaatste de brug daarna jarenlang in de opslag. Eerst bij het depot Eibersburen, later op het terrein bij Meedhuizen.

Opening

Gedeputeerden Fleur Gräper-van Koolwijk (Groningen) en Nelleke Vedelaar (Drenthe) openden de gerecyclede fietsbrug zaterdag 19 maart. Naar verwachting kunnen fietsers er eind april gebruik van maken. Dan is de brug aangesloten op het nieuwe fietspad langs de Slenerweg.

Slim en groen

De provincie is continu op zoek naar mogelijkheden om haar mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan te innoveren en verduurzamen. Het hergebruik van de brug en de samenwerking met Drenthe is een goed slim en groen voorbeeld. Ook voor de andere helft van de brug zijn plannen voor hergebruik in Drenthe. Beide provincies werken vaker samen op gebied van duurzaamheid. Ze wisselen onder andere kennis uit over de techniek en onderhoud aan beweegbare onderdelen van bruggen (zoals slagbomen) en verkeerslichten. Ook werken Groningen en Drenthe regelmatig samen aan vaste bruggen en viaducten.

Foto: Provincie Groningen