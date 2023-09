Groot onderhoud en nieuwe inrichting provinciale weg tussen Ten Post en Overschild

De provincie werkt vanaf maandag 25 september tot en met vrijdag 3 november aan de provinciale weg tussen Ten Post en Overschild. De Woldjerweg en een deel van de Meenteweg (N865) krijgt nieuw asfalt. Ook worden de kruisingen aangepast en komen er extra drempels om te benadrukken dat het om een 60-kilometerweg gaat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N387 (Slochteren, Schildwolde, Siddeburen) en de N33 (Appingedam).

Werk in fases

De werkzaamheden worden verdeeld in fases.

Fase 1 (25 september – 6 oktober): werkzaamheden vanaf de kruising bij de wisselwoningen in Ten Post tot de kruising bij de Kollerijweg ter hoogte van Wittewierum. De Kollerijweg en de Eemskanaal Noordzijde zijn al gestremd. De wisselwoningen in Ten Post zijn bereikbaar via Ten Post.

Fase 2 (9 oktober – 20 oktober): werkzaamheden vanaf de kruising Kollerijweg tot de Bloemhofbrug (inclusief kruising Eemskanaal Noordzijde). De Kollerijweg blijft deze periode gestremd.

Fase 3 (23 oktober – 3 november): werkzaamheden vanaf de Bloemhofbrug (inclusief kruising Eemskanaal Zuidzijde) tot en met de kruising Graauwedijk ter hoogte van Overschild. Het kruispunt van de Meenteweg (N865) met de Uiterburenweg (Schildwolde) wordt in deze periode één dag gestremd. De datum is nu nog niet bekend.

Fietsers, voetgangers en OV

Fietsers en voetgangers kunnen het fietspad naast de provinciale weg tot en met 8 oktober blijven gebruiken. Vanaf 9 oktober worden fietsers omgeleid via Woltersum en de Eemskanaal Noordzijde. Vanaf 23 oktober tot en met 3 november worden fietsers omgeleid via de Eemskanaal Zuidzijde, Laanweg en Graauwedijk. Buslijn 564 rijdt een alternatieve route. Op de website van Qbuzz staat de actuele reisinformatie.

Sluipverkeer

Om sluipverkeer tegen te gaan in Woltersum is het dorp van 25 september tot en met 20 oktober alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. De oostzijde van Woltersum (Kollerijweg en Eemskanaal Noordzijde) wordt afgesloten en het dorp is alleen nog te bereiken via de Bouwerschapsweg. Landbouwverkeer wordt gedurende zes weken omgeleid via de Eemskanaal Zuidzijde, de Ruischerbrug en de N360 (Garmerwolde en Ten Boer).

Foto: Provincie Groningen