Groot onderhoud N378 Stadskanaal

De provinciale weg N378 is vanaf half september ongeveer vijf weken gedeeltelijk afgesloten. De provincie laat dan groot onderhoud uitvoeren en asfalt vervangen vanaf de bebouwde komgrens Gasselternijveen tot en met de rotonde Atlantislaan in Stadskanaal. Doorgaand verkeer kan omrijden via de N374, N366 en N33.

De werkzaamheden starten maandag 12 september. Die bestaan uit het verwijderen van oude asfaltlagen, het opnieuw asfalteren van de weg en het herinrichten van de weg van de rotonde bij de SPAR tot aan de ovonde bij het ziekenhuis. De werkzaamheden duren naar verwachting in totaal circa vijf weken, opgedeeld in drie fasen:

Fase 1 – Rotonde Atlantislaan tot en met de ovonde bij het ziekenhuis (een week);

Fase 2 – Rotonde kanaal tot en met de bebouwde komgrens Gasselternijveen (twee weken);

Fase 3 – Tussen de rotonde bij het kanaal en de ovonde (twee weken).

Stremmingen

Per fase is het betreffende wegvak afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Omleidingsroutes

Doorgaand verkeer kan omrijden via de N374, N366 en N33. De omleidingsroutes staan met borden aangegeven.

Bussen

Buslijn 14 (fase 1) en buslijnen 312, 24 en 71 (fase 2) rijden een aangepaste route. Qbuzz neemt de gewijzigde planning op in de dienstregeling. Bekijk de website van Qbuzz voor actuele reisinformatie.

Foto: Provincie Groningen