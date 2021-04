Half miljoen voor goede start voor kinderen

De provincie en de gemeente Groningen trekken € 500.000 uit om kinderen een goede start in hun leven te geven. Al voor de geboorte van een kind wordt contact gezocht met ouders met een laag inkomen om te voorkomen dat het kind met een achterstand in het leven begint. Zo proberen provincie en gemeente generatiearmoede te voorkomen. De afspraken hierover staan in een regionaal arrangement, als onderdeel van het Leefbaarheidsprogramma van de provincie Groningen.

Betere geboortezorg

Een kind dat in armoede wordt geboren kan de eerste drie jaar van zijn leven te maken krijgen met slechte voeding, verwaarlozing of mishandeling. Zo begint zo’n kind met een achterstand aan het leven. Daarom is het volgens provincie en gemeente belangrijk om juist in deze periode te investeren. Door betere voorlichting, het vroegtijdig signaleren van problemen, hulp en begeleiding krijgen kinderen en hun ouders een zo goed mogelijke start In hun leven. De huidige samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg aan ouders met een laag inkomen wordt verbeterd, zodat die beter aansluit bij de behoeften van zwangere moeders en jonge gezinnen die in armoede leven.

Regionale arrangementen

In regionale arrangementen werken de provincie en gemeenten samen aan regio-

specifieke opgaven op het gebied van brede welvaart die de leefbaarheid verbeteren. Daarbij is samenwerking met (maatschappelijke) organisaties van belang en het delen van kennis op dit gebied. De arrangementen zijn onderdeel van het provinciale Programma Leefbaarheid en worden uitgevoerd in zes regio’s: gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Eemsdelta, gemeente

Westerkwartier, gemeente Midden-Groningen en de regio Oost-Groningen.

Foto: Provincie Groningen