Henk Staghouwer wordt minister van landbouw

Gedeputeerde Henk Staghouwer verruilt Groningen voor Den Haag. Met ingang van 10 januari is hij minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de ChristenUnie. In Groningen was hij sinds 2013 gedeputeerde van onder meer Natuur en Landbouw. Sinds 2019 was hij ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade als gevolg van de gaswinning en de versterking van woningen in het aardbevingsgebied. Ook wist hij via het Waddenfonds veel geld binnen te halen voor projecten in onze provincie. De ChristenUnie heeft Johan Hamster voorgedragen als kandidaat om Henk Staghouwer op te volgen. Binnenkort nemen Provinciale Staten hierover een besluit.



Foto: Provincie Groningen