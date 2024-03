Hergebruik windmolens voor schuiven getijdenduiker

Hergebruik afval stimuleren

De provincie wil met dit onderzoek het hergebruik van afval stimuleren Het gaat om glasvezelversterkte kunststoffen die nu als afval gedumpt of verbrand worden. De oude boten of windmolenwieken worden in snippers vermalen en samen met kunsthars in een mal verwerkt. Zo ontstaat een plaatmateriaal dat lijkt op OSB-platen waarbij houtschilfers verlijmd worden. Testen moeten uitwijzen welke samenstellingen van kunststof snippers en lijm de beste materiaaleigenschappen opleveren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hogeschool Windesheim, Technische Universiteit Delft en kunststofproducent Infracore uit Rotterdam.



Foto: Provincie Groningen