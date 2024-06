Herinrichtingsplannen POL-gebied zes weken ter inzage

Waar gaat de inspraak over?

De provincies Groningen en Drenthe gaan samen met gemeenten Groningen, Tynaarlo en waterschap Hunze en Aa’s het POL-gebied opnieuw inrichtingen. De polders Glimmermade, Glimmer polder, het Oosterland en Lappenvoort vormen gezamenlijk het POL-gebied. Het belangrijkste doel van de herinrichting is dat de natuur zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarnaast behoudt het gebied de bestaande functie als noodwaterberging. Alle percelen in het POL-gebied krijgen de functie natuur, met nevenfunctie waterberging.

Indienen van zienswijzen

Tot en met 15 juli 2024 kan iedereen reageren op het ontwerp van de inrichting van het POL-gebied, dat heet formeel een zienswijze indienen. Dit kan per brief aan de Provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar info@provinciegroningen.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en zet bovenaan uw brief of e-mail bij onderwerp: ‘reactie POL-gebied’.

Kijk voor meer informatie en het ontwerp van de inrichting op de website van Meerschap Paterswolde.

Foto: Provincie Groningen (ingezonden)