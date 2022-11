Hinderapp: direct inzicht in geur- en geluidsoverlast

Met de vernieuwde Hinderapp kunnen inwoners van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland nu zonder inloggen zien waar in hun omgeving geur- en geluidsoverlast is gemeld. Na het aanmaken van een account kunnen ze zelf overlast melden. Is de melding een milieuklacht? Dan worden inwoners die de klacht hebben gemeld via de Hinderapp op de hoogte gehouden.

Kaart

Met de Hinderapp is meteen te zien of de geur- of geluidsoverlast al gemeld is en waar het wordt ervaren. Is de overlast nog niet gemeld? Dan kan dit makkelijk en snel via hinderapp.nl. Zelf melding doen is simpel. Na het inloggen kunt u aangeven waar precies de overlast wordt ervaren en een korte toelichting geven.

Hinderapp

De Hinderapp is ontwikkeld door de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland, provincie Groningen en Omgevingsdienst Groningen (ODG) en sinds september 2021 beschikbaar. Door de Hinderapp te gebruiken, kunnen de gemeenten, provincie Groningen en de ODG zien wat er in uw woonomgeving gebeurt. Dat is belangrijke informatie bij het maken van nieuwe provinciale of gemeentelijke plannen en/of het aanpassen ervan. Ook helpt u hiermee op deze manier de omgeving veiliger en schoner te houden.

Staat van Groningen

De informatie die via de Hinderapp binnenkomt, is vanaf nu ook te zien op de website De Staat Van Groningen. Hier staat informatie in cijfers en op kaarten over bijvoorbeeld het milieu in de provincie Groningen.

Melden via telefoon

Het blijft ook mogelijk om via de telefoon melding te doen van geur- of geluidsoverlast van bedrijven. Bel naar de Milieuklachtenlijn van de ODG via telefoonnummer 050 318 00 00.

Foto: Provincie Groningen