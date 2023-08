Hoofdstraat tussen Leek en Lettelbert vanaf 11 september zes weken dicht

De Hoofdstraat tussen Leek en Lettelbert krijgt een nieuwe, veiligere inrichting voor fietsers. Daarom gaat de weg vanaf maandag 11 september zes weken dicht voor doorgaand verkeer. De stremming geldt voor fietsers en voor autoverkeer. De Hoofdstraat is dicht vanaf het viaduct over de A7 bij Lettelbert tot de rotonde met de provinciale weg N372 (Oude Postweg) in Leek. Eind oktober 2023 gaat de Hoofdstraat weer open voor alle verkeer.

Herinrichting Hoofdstraat

Net als in de huidige situatie blijven alle weggebruikers de rijbaan delen. Na de herinrichting is de fietser de hoofdgebruiker en gemotoriseerd verkeer ‘te gast’. Aan het begin, in het midden en aan het eind van het traject komen wegversmallingen. Binnen de bebouwde kom komt rood asfalt en gaat de maximale snelheid naar 30 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom gaat de maximale snelheid naar 60 kilometer per uur. Op het hele traject komt een strook met een grijze slijtlaag in het midden en aan de zijkant van de weg. Kruisingen en andere wegaansluitingen krijgen visuele drempels van rood asfalt.

Omleiding fietsers

De omleiding voor fietsers vanuit Oostwold en Groningen gaat via Het Mienscheer en de parallelweg langs de A7. Vanaf hier kunnen ze via de dubbele rotonde bij de A7 en de Oude Postweg naar Leek fietsen. Voor fietsers van Leek naar Oostwold en Groningen geldt de omgekeerde route.

Omleiding autoverkeer

De omleiding voor autoverkeer vanuit Groningen gaat via het Hoendiep en Westpoort over de A7 richting Leek. Via afrit 34 (Leek) en de Oude Postweg (N372) kan het verkeer Leek binnenrijden. Voor verkeer van Leek naar Groningen geldt de omgekeerde omleidingsroute. De omleidingsroutes staan ruim voor de start van de werkzaamheden met borden aangegeven.

Onderdeel Doorfietsroute

De Hoofdstraat tussen Leek en Lettelbert maakt deel uit van de nieuwe Doorfietsroute tussen Leek en Groningen. De herinrichting is de eerste van zes projecten voor de nieuwe Doorfietsroute. Meer informatie staat op onze website. Met deze Doorfietsroute wil de provincie de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers op het traject verbeteren en ervoor zorgen dat meer mensen de fiets pakken.

