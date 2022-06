Hulp voor vrijetijdssector bij ontwikkeling toeristische activiteiten en arrangementen

De provincie Groningen gaat ondernemers in de vrijetijdssector ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling. Er is een project opgestart om ondernemers te helpen bij het ontwikkelen van toeristische en recreatieve activiteiten en arrangementen in onze provincie. Het project is op 1 juni gestart en krijgt van de provincie € 325.000 subsidie. Het Nationaal Programma Groningen draagt eenzelfde bedrag bij. Het project wordt uitgevoerd door de Econonomic Board Groningen.

Projectteam en vrijetijdsmakelaar

Er is een speciaal projectteam samengesteld om ondernemers te begeleiden, met ook een zogeheten vrijetijdsmakelaar. Deze vrijetijdsmakelaar legt verbindingen en bemiddelt tussen ondernemers, organisaties, onderwijsinstellingen en financiële instellingen. Het doel is om toerisme en recreatie in de provincie Groningen een impuls te geven en ondernemerschap te stimuleren. In 2030 moet Groningen een belangrijke toeristische bestemming worden, aldus gedeputeerde Mirjam Wulfse. De betrokken partijen roepen Groninger ondernemers dan ook op actief deel te nemen aan het programma, om de provincie als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming op de kaart te zetten.

Foto: Provincie Groningen