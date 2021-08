In 1,5 jaar 22% meer bewakingscamera’s in Groningen

GRONINGEN – In de laatste anderhalf jaar zijn er in Groningen 21,7 procent aan bewakingscamera’s bijgekomen. Dat blijkt uit een onderzoek door VPNGids.nl. Daarmee verhoudt onze provincie zich nagenoeg tot het landelijk gemiddelde van 22 procent.

Het aantal bewakingscamera’s in Nederland kon worden ingezien aan de hand van een Wob-verzoek aan de politie (Wet openbaarheid van bestuur). Het gaat om elke bewakingscamera van particulieren, bedrijven en de overheid die geregistreerd staat in de politiedatabase Camera in Beeld. Denk daarbij aan camera’s die buiten aan de gevels hangen en aan de slimme deurbellen met een camera die op de stoep of weg staat gericht. Door enkele gemeenten wordt er zelfs een subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf van zo’n slimme deurbel.

Verschillen per gemeente

Het aantal geregistreerde bewakingscamera’s verschilt nogal per gemeente. De grootste stijging was te zien in de gemeente Midden-Groningen. Daar steeg het aantal beveiligingscamera’s het afgelopen anderhalf jaar van 435 in november 2019 tot 579 in mei van dit jaar, een stijging van maar liefst 33,1 procent. De kleinste stijging in onze provincie was +8,8 procent in de gemeente Pekela, dat daarmee nu niet minder dan 111 beveiligingscamera’s telt. Veruit de meeste camera’s in onze provincie staan in de gemeente Groningen (2.112 stuks).

Meeste camera’s per inwoner

Van alle Groningers blijken inwoners van de gemeente Stadskanaal de grootste kans te hebben dat zij op beeld worden vastgelegd. Die gemeente telt maar liefst 134 geregistreerde camera’s per 10.000 inwoners. Maar ook in de gemeente Westerwolde hangen relatief gezien een fors aantal camera’s, namelijk 130 op 10.000 inwoners. In het Westerkwartier is men juist het meest anoniem, daar hangen slechts 80 bewakingscamera’s op 10.000 inwoners. Camerabeelden worden in zijn algemeenheid overigens iets langer dan drie weken opgeslagen (23 dagen). In Pekela worden deze beelden echter gemiddeld 53 dagen bewaard.

Toename in alle sectoren

De toename in aantal camera’s is te zien bij particulieren, bedrijven en de overheid. In totaal telt ons land nu 278.988 geregistreerde beveiligingscamera’s. Ten opzichte van anderhalf jaar geleden zijn dat 65 procent meer camera’s van particulieren, 17 procent meer camera’s van bedrijven en 13 procent meer camera’s in de publieke ruimte, zoals in winkelstraten en bij verkeerssituaties. De meeste camera’s hangen echter nog steeds bij bedrijfspanden en de randstedelijke gebieden tellen de meeste geregistreerde camera’s. In Amsterdam hangen er 29.600, gevolgd door Rotterdam (16.000) en Haarlemmermeer (7.400).

Foto: simell1968/Pixabay