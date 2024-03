Informatie gebundeld over vrijetijdssector Groningen

Foto: Stella Dekker Fotografie

Hoe staat de vrijetijdssector in de provincie Groningen ervoor? Hoe zit het met het aantal overnachtingen, werkgelegenheid, onderwijs, recreatieve routes en het imago van de sector? In de online Vrijetijdsmonitor is deze informatie bijeengebracht die onder andere voor ondernemers, onderzoekers, journalisten en beleidsmakers interessant kan zijn. Gedeputeerde Susan Top heeft de nieuwe online monitor officieel in gebruik genomen. Hiermee is de Staat van Groningen weer een stapje verder uitgebreid.

Inzichten

De Vrijetijdsmonitor biedt veel feitelijke informatie, kaartmateriaal en vergelijkingen. De monitor wordt de komende jaren verder doorontwikkeld met relevante thema’s en data. Deze gegevens bieden (markt)inzichten, die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen of aanpassen van beleid. De provincie gebruikt de monitoring zelf ook in haar beleid. Het gaat hierbij om de strategische visie vrijetijdseconomie 2021-2030 en het recent vastgestelde uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2024-2027.

De Staat van Groningen

De Vrijetijdsmonitor is de negende monitor in de Staat van Groningen, die deze week inmiddels vijf jaar bestaat. Andere monitors zijn er onder andere over het landschap, mobiliteit, erfgoed, natuur en milieu.

Foto: Provincie Groningen