Informatie over bouw doorlaatduiker op 11 april

Op donderdag 11 april is een inloopbijeenkomst over de aanleg van de doorlaatduiker bij de Dubbele Dijk. U bent van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur in dorpshuis Baaiermerstee in Bierum. U krijgt hier informatie over de bouw van de doorgang die onder het fietspad naar het strandje van Bierum komt. Door deze opening stroomt straks zout water van het zuidelijk deel naar het noordelijk deel van het tussengebied van de Dubbele Dijk.

Tijdelijk wandelpad

De bouw van de doorlaatduiker begint waarschijnlijk in oktober-november 2024. Volgens de planning is de duiker dan volgend jaar zomer klaar. Tijdens de bouw is het fietspad naar het strandje van Bierum afgesloten. Fietsers kunnen het strandje via Nieuwstad bereiken. Voor wandelaars wordt een houten looppad met een bruggetje over de bouwlocatie gemaakt. Als de doorlaatduiker klaar is, kunnen ondernemers in het noordelijk deel aan de slag met de grootschalige teelt van zeewier en bijvoorbeeld schelpdieren. De provincie Groningen organiseert de informatiebijeenkomst in samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest.

Foto: Provincie Groningen