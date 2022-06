Informatieavonden over wind op zee op 23 en 27 juni in Het Hogeland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert informatieavonden over de aansluiting van de windparken Ten Noorden van de Wadden en Doordewind in de Groningse Eemshaven. In de provincie Groningen gaat het om twee bijeenkomsten in de gemeente Het Hogeland.

Aansluitingen

Windenergie op zee levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. De windparken op zee moeten worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Hier zijn routes met elektriciteitskabels (of in de toekomst: waterstofleidingen) voor nodig. Ook wordt gekeken naar mogelijke routes voor elektriciteitskabels en waterstofleidingen voor toekomstige windparken.

Informatieavonden

De gemeente Het Hogeland ligt in het gebied waar mogelijke routes voor de elektriciteitskabels aan land komen. De aanleg van deze kabels heeft impact op de omgeving. Het ministerie van EZK organiseert daarom informatieavonden om hierover in gesprek te gaan. Inwoners zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Uithuizermeeden: donderdag 23 juni 2022 van 19.30 tot 21.30 uur in de Sportkantine Meij, van SV de Heracliden, Grote Hadderstraat 1 in Uithuizermeeden.

Pieterburen: maandag 27 juni 2022 van 19.30 tot 21.30 uur in het Dorpshuis (Hoofdstraat 105) in Pieterburen.

EZK organiseert daarnaast ook bijeenkomsten in Noardeast-Fryslân, en op Ameland en Schiermonnikoog.

Meer weten?

Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor meer informatie over het Programma Aansluiting Wind op Zee (PAWOZ) – Eemshaven. Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen naar pawoz-eemshaven@minezk.nl.

Foto: Provincie Groningen